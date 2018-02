“Il Pd assente da questa piazza? È una loro scelta e la trovo anche coerente: mi meraviglierei di vedere il Pd in questa piazza antifascista”. Così il fondatore di Emergency, Gino Strada, dalla manifestazione antifascista di Macerata ha risposto a chi gli chiedeva un parere sull’assenza dei dem dalla piazza. “Non mi interessa dire chi è di sinistra e chi no – ha aggiunto – per noi l’antifascismo è un valore e quindi siamo qui”