La contromanifestazione antifascista, in risposta a quella organizzata da un gruppo di Forza Nuova in memoria delle foibe, in centro a Pavia, si è conclusa con violenti scontri tra Polizia e manifestanti. Ogni accesso di Piazza Italia, luogo dove ha avuto scena la manifestazione di Forza Nuova, autorizzata dalla questura, è stata blindato dalle forze dell’ordine per evitare che i due gruppi venissero a contatto. Contatto che si è verificato però in un’altra parte della città, in Piazza Ghislieri, dove la Polizia ha provveduto immediatamente a dividere le parti caricando sui manifestanti antifascisti