“Noi vogliamo come Fdi essere coerenti: per fare governi d’inciucio i voti nostri non ci saranno mai. Andremo in piazza contro l’inciucio e spiace che gli alleati non ci seguiranno. Sul condono edilizio penso che faccia parte delle sparate avveniristiche di questa campagna elettorale: purtroppo tante pratiche giacciono nelle amministrazioni pubbliche. Noi vogliamo riqualificazioni e sostituzioni edilizie, ma anche la tutela della bellezza del nostro paese. Salvini dice che l’Islam è incompatibile con la costituzione? Chiedete lumi a lui, io credo però che di sicuro l’Islam presenta incompatibilità coi nostri valori e con la nostra civiltà, e quello che accade nei centri islamici lo dimostra. Ciò non significa generalizzare, ma incompatibilità con nostra cultura c’è”. Così Giorgia Meloni, presidente di Fdi.