“Ricevo oggi, anche da persone che magari avrebbero avuto ragione di avercela con me, attestazioni di solidarietà proprio per gli attacchi. Non credo si sia mai dato il caso di un personalismo portato a questi estremi per una legge”. Con queste parole l’ex ministra Elsa Fornero ha riposto a chi le chiedeva un giudizio sull’acuirsi delle critiche nei confronti della legge di riforma delle pensioni che porta il suo nome. “Quindi ci sono chiari segni di cinismo e anche di vigliaccheria. E la vigliaccheria in certi ambienti politici è una dimensione molto frequente”.