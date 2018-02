È l’apertura della Bbc ed è in grande evidenza anche nelle homepage di tanti giornali stranieri la notizia della sparatoria avvenuta nel centro di Macerata per mano di Luca Traini, il 28enne che ha aperto il fuoco con una pistola prendendo di mira gli immigrati. Sei i feriti, 2 sono gravi. La vicenda ha grande risalto sulle principale testate di tutta Europa, dal Regno Unito a Spagna, Francia e Germania, ma si è diffusa anche negli Stati Uniti.

In Spagna alla vicenda è dedicato uno spazio in tutte le homepage dei principali giornali online: il catalano La Vanguardia titola con parole forti: “Quattro feriti in una sparatoria fascista contro immigrati africani a Macerata”. El Paìs scrive invece: “Un uomo arrestato in Italia dopo aver ferito a colpi d’arma da fuoco quattro immigrati africani da un’auto”. Anche El Mundo è sulla stessa linea: “Un uomo arrestato dopo avere sparato da un’auto contro almeno quattro immigrati in Italia”.

“Stranieri colpiti in attacco da un’auto in Italia” titola la Bbc. Sempre oltremanica, la notizia è in apertura anche sul quotidiano Independent: “In Italia, spara dall’auto su pedoni prendendo di mira persone nere”, si legge sul quotidiano britannico, che nel sottotitolo spiega: “Fino a 7 feriti dopo che una persona ha aperto il fuoco su migranti africani a Macerata”. Sul Daily Mail si legge invece: “Quattro migranti africani feriti da uomo armato che ha aperto il fuoco in una sparatoria da un’auto in Italia”. E il Guardian riporta in alto sul suo sito: “Italia/Conducente apre il fuoco su migranti africani nella città di Macerata”.

In Francia, Le Monde scrive: “Italia, uomo armato arrestato dopo aver ferito degli stranieri”. Anche la radio Europe1 ha dato ampio rilievo alla vicenda, riportandola anche sul suo sito internet dove si legge: “Un uomo spara sui migranti in Italia, quattro feriti gravi”. La storia è in evidenza addirittura sul sito dell’emittente russa Russia Today (RT): “Migranti in Italia presi di mira in sparatoria da un’auto”. In Germania, sulla homepage della Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz) si legge: “Diversi uomini feriti da spari in Italia”, e l’occhiello specifica “Poco dopo è stato arrestato il sospettato. Ha preso di mira di proposito gli stranieri?”. E anche il quotidiano Bild titola: “Spara da auto in corsa sugli stranieri. Diversi i feriti in Italia”.

Oltreoceano, negli Stati Uniti la notizia compare molto in alto sul sito della Cnn: “Uomo arrestato dopo avere sparato contro stranieri in Italia”, si legge. Storia in risalto anche su Cbs News: “Uomo armato da solo prende di mira stranieri in sparatoria dall’auto in Italia”. E in homepage sul Los Angeles Times: “Spara da un’auto su stranieri ferendo sei persone in centro Italia”, si legge. Il Washington Post, invece, riserva alla sparatoria uno spazio all’interno della sezione ‘Mondo’, in cui si legge: “Uomo armato apre il fuoco su stranieri in città italiana; 6 feriti”.