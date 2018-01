Il tweet dell'azienda scatena critiche in rete. E decine di utenti puntano il dito contro i suoi vertici e chi si occupa per loro della comunicazione

“Circolazione interrotta tra Treviglio e Milano a causa di un inconveniente tecnico ad un treno”. Alle 8.08 Trenord pubblica il tweet dopo il deragliamento del convoglio. Parole che però scatenano dure reazioni contro l’azienda di trasporti. Perché quello che è stato definito “inconveniente tecnico” finora ha provocato quattro morti e il ferimento di oltre cento persone, di cui cinque in condizioni gravissime. “Inconveniente tecnico is the new Ci scusiamo per il disagio. Che schifo”, scrive Veronica. Altri utenti, invece, puntano il dito contro i vertici di Trenord e contro chi si occupa della comunicazione per l’azienda. “L’inconveniente – aggiunge Domenico – è la stupidità di questi dirigenti, se un inconveniente tecnico ha morti e feriti”.

Circolazione interrotta tra Treviglio e Milano a causa di un inconveniente tecnico ad un treno. Per ulteriori info: https://t.co/8iK2mX5Apv — TRENORD_miVC (@TRENORD_miVC) January 25, 2018

Come al solito in questo Paese non ce la facciamo mai a farcela quindi deraglia un treno, morti e feriti, e noi polemizziamo sui social sui metodi di comunicazione di Trenord, che ha annunciato ritardo per “inconveniente tecnico” per non scatenare il panico. Va bene. — SYLAE (@ElMM__) January 25, 2018

Ci sono morti e feriti, una strage sfiorata e parlate di “un inconveniente tecnico”?!

Ma chi vi scrive i comunicati, Joseph Goebbels? — NumberOne (@Nike1212121) January 25, 2018

@ippolito_italia Twitt #Trenord: Traffico fermo per inconveniente tecnico.

L’inconveniente è la stupidità di questi dirigenti, se un inconveniente tecnico ha morti e feriti. — Domenico Ippolito (@IppolitoMimi) January 25, 2018

Non ho parole; non ho parole per le parole di trenord “inconveniente tecnico”; non ho parole per le persone che hanno perso la vita andando a lavorare, che son state vittime di un incidente assurdo mentre andavano ad un esame — Michela Arnoldi (@MichelaArnoldi) January 25, 2018

Ad un ora di distanza dalla tragedia si poteva già parlare di un incidente, ma non di un inconveniente tecnico VERGOGNA..!! @TRENORD_miVC pic.twitter.com/vnAi8sluG4 — Andrea (@CALCIOGEMINI) January 25, 2018

Veniva dall’account di Trenord, era molto ufficiale. Il problema è sempre che si delegano i social media a persone non all’altezza del ruoli, perché non si comprende l’importanza dei social network. Davvero, sarebbe bastato incidente al posto di “inconveniente tecnico”. — Roberta Mutti (@MsRobertaMutti) January 25, 2018

“Inconveniente tecnico” is the new “Ci scusiamo per il disagio” Che schifo!#Trenord — Veronica Riri Besana (@veryhbesana) January 25, 2018