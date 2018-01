Due persone sono morte e 19 studenti sono rimasti ferito a seguito di una sparatoria avvenuta presso la Marshall County High School di Benton, in Kentucky. Il governatore dello Stato, Matt Bevin, in un tweet specifica che un sospetto è stato fermato. Si tratta di un ragazzo di 15 anni, accusato di essere l’autore degli spari. Dalle prime ricostruzioni, il giovane avrebbe fatto fuoco sugli altri studenti al momento del suono della campanella d’ingresso. Si ignorano ancora le motivazioni del folle gesto.

Tragic shooting at Marshall County HS…Shooter is in custody, one confirmed fatality, multiple others wounded…Much yet unknown…Please do not speculate or spread hearsay…Let’s let the first responders do their job and be grateful that they are there to do it for us…

— Governor Matt Bevin (@GovMattBevin) January 23, 2018