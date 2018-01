Il quarto piano dell’hotel è in fiamme, mentre gli occupanti si sono nascosti al secondo piano. La polizia non ha ancora diffuso il numero ufficiale delle vittime

Quattro uomini armati hanno assaltato l’hotel Intercontinental di Kabul, in Afghanistan. La polizia afghana fa sapere che “quattro assalitori sono dentro l’edificio” e “sparano ai clienti”. Il quarto piano dell’hotel è in fiamme, mentre gli occupanti si sono nascosti al secondo piano. Un ospite dalla sua stanza ha detto ad Afp di sentire colpi d’arma da fuoco “provenienti da qualche parte vicino al primo piano”. Si contano diverse vittime ma la polizia non ha ancora diffuso un bilancio ufficiale dell’accaduto.

Le forze speciali afghane hanno circondato la zona e, secondo alcune ricostruzioni, stanno scambiando colpi di arma da fuoco con gli assalitori. L’assalto è iniziato alle 21 ora locale, quando in Italia erano le 17.30. Secondo il portavoce del ministero dell’Interno Najib Danish, riporta la Bbc online, tra gli assalitori ci potrebbero essere anche kamikaze. L’Intercontinental è frequentato dall’elite della capitale afghana e da molti ospiti stranieri. Al momento, nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell’attacco.

L’hotel Intercontinental si trova nella zona verde di Kabul. Fu colpito l’ultima volta da un attentato suicida nel giugno 2011, quando morirono 21 persone di cui 10 civili. Giovedì scorso il Dipartimento di Stato Usa aveva diramato un’allerta su possibili, imminenti attacchi contro alberghi a Kabul. In un tweet, il ministero degli Esteri americano scriveva: “Allerta sicurezza a Kabul. Notizie che gruppi estremisti potrebbero preparare un attacco contro hotel a Kabul, come l’hotel Baron vicino all’aeroporto Hamid Karzai”.