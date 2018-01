“Questa amministrazione continua a negare che questa città stia vivendo una situazione di emergenza. La città è allo sbando e i cittadini sono ormai rassegnati all’idea di vedere il pattume in strada. Ci auguriamo che domani la sindaca Raggi venga in Consiglio a riferire su cosa stanno facendo per l’emergenza rifiuti a Roma”. Così la capogruppo del Pd in consiglio comunale Michela de Biase nel corso di una conferenza stampa a Roma. In merito ad una sua candidatura in Regione ha poi aggiunto: “Ho dato la disponibilità per aiutare Roma su più fronte, ci si candida per questo, per aiutare i cittadini”