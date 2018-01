“Tutti i treni passano nelle gallerie. Non si è mai pensato per un secondo sulla faccia della terra che i nuovi treni dovessero passare per l’asola. Ogni treno è stato progettato in base all’infrastruttura che dovrà percorrere”. Lo ha detto l’assessore alla mobilità del Comune di Napoli Mario Calabrese intervenendo sulla polemica sulla presunta non corrispondenza dei treni della Linea 6 della metropolitana di Napoli con le gallerie.