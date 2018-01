Enrico Maccari, manager di un’azienda chimico-farmaceutica con sede a Bellinzona, è stato trovato senza vita in un appartamento di via Pozzi. Il 30 dicembre avrebbe dovuto incontrare la donna francese con cui aveva cominciato una relazione, dopo la fine del suo matrimonio

Enrico Maccari, imprenditore scomparso a Natale in Svizzera, è stato trovato morto in un appartamento di via Pozzi, a Milano. La sua auto era stata trovata lo scorso 29 dicembre proprio nella stessa zona, all’angolo con viale Monza. Le indagini sono affidate agli agenti della Squadra mobile di Milano. I figli, qualche giorno fa, avevano lanciato un appello per avere segnalazioni sulla scomparsa del padre, manager 54enne di un’azienda chimico-farmaceutica con sede a Bellinzona. L’uomo è stato visto l’ultima volta a Giusbiasco, frazione del comune svizzero, il 25 dicembre scorso.

Maccari il 30 dicembre avrebbe dovuto incontrare la donna francese con cui aveva cominciato una relazione, dopo la fine del suo matrimonio. Secondo quanto ricostruito da alcuni giornali milanesi, nell’abitacolo della vettura sono stati trovati alcune scatole di medicinali, il computer e altri oggetti personali. L’uomo, padre di quattro figli, non aveva a loro dire interessi a Milano. “Abbiamo anche assunto un investigatore privato perché segua le indagini – ha raccontato all’Ansa due giorni fa Fabio Maccari, uno dei figli – per verificare per esempio se le carte di credito che ha con sé abbiano dato segno di attività”. Enrico Maccari era “soddisfatto” per un nuovo incarico nella società chimico-farmaceutica di cui era manager. “Non riusciamo a capire perché la sua auto si trovasse a Milano”, aveva concluso il figlio.