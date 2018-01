“La rinuncia di Maroni? Berlusconi ha questa capacità di avere amici anche in liste non amiche ma concorrenti”. Lo ha detto Fabrizio Cicchitto a margine della presentazione della lista Civica popolare promossa da Beatrice Lorenzin.”Maroni è un battitore libero rispetto alla logica stringente della Lega, non più Lega Nord. È un altro soggetto che entra in campo rispetto a Salvini. È la faccia più presentabile per noi, come spettatori. La grande coalizione è una ancora di salvezza per il Paese. Quando sento quello che dice Bersani che è contrapposto al centro destra ma non esclude intese con il M5s che sta inseguendo da alcuni anni mi vengono i brividi. Renzi non va convinto, perché se ci fosse una maggioranza chiara dalle elezioni si andrebbe avanti da soli”