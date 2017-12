I due, con la complicità della madre di lei, hanno prima stordito la ragazza con del sonnifero, poi l'hanno trascinata verso l'auto per riportarla nel loro paese d'origine, in provincia di Avellino. A quel punto la giovane è riuscita a richiamare l'attenzione dei passanti

Hanno provato a caricarla forzatamente in auto per trasferirla nel paese d’origine, in provincia di Avellino, perché lei voleva farsi suora. A cercare di rapire la 25enne sono stati il padre e il fratello, arrestati il 22 dicembre a Milano per sequestro di persona. Gli agenti della volante del Commissariato Comasina sono intervenuti, a seguito di segnalazioni giunte al 113, in via Pantaleo a Milano, quando i due uomini, di 59 e 28 anni, hanno tentato forzatamente di caricare in auto la ragazza per portarla in provincia di Avellino.

I due familiari, che non volevano che la 25enne entrasse in convento, dopo averla stordita in casa somministrandole sonnifero con il concorso della madre, italiana di 52 anni, che è indagata, l’hanno trascinata fino all’auto. A quel punto la giovane è riuscita a liberarsi, divincolandosi, e ha richiamato l’attenzione dei passanti chiedendo aiuto. Le indagini per la ricostruzione degli eventi sono state coordinate dal pm della Procura della Repubblica di Milano David Monti e l’arresto è stato convalidato nella mattinata di ieri.