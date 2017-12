Ai finanzieri che li stavano controllando hanno cercato di far intendere che la loro era una coppia di fidanzati in una sorta di luna di miele, sbarcati a Roma per visitarne le bellezze straordinarie. In realtà nei loro bagagli c’erano 6 chili e 200 grammi di cocaina allo stato gelatinoso. Per questo due trafficanti peruviani sono stati arrestati all’aeroporto di Ciampino dalla Guardia di Finanza di Roma, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane. I due sudamericani provenivano dal loro Paese e avevano fatto scalo a Madrid. Avevano nascosto gli involucri con la droga cucendoli nelle fodere interne delle due valigie. In tutto la cocaina, dopo essere stata tagliata e confezionata, sarebbe stata sufficiente per circa 200mila dosi, per un guadagno di oltre 5 milioni di euro.

La Finanza sottolinea che l’operazione è il frutto del potenziamento del dispositivo di contrasto al traffico di stupefacenti negli aeroporti decisi dal comando di Roma, soprattutto per via del continuo aumento del trasporto di droga in particolare sulle rotte delle linee low-cost.