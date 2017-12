La decisione durante la riunione della maggioranza 5 stelle. Il primo cittadino di Pomezia nei giorni scorsi ha annunciato di voler correre per il terzo mandato e di fatto è stato espulso dal Movimento

Il Movimento 5 stelle ha chiesto le dimissioni dalla città metropolitana di Roma a Fabio Fucci, sindaco di Pomezia che ha da poco annunciato correrà per il terzo mandato con una lista civica. Il primo cittadino si è rifiutato e ha invece accettato di riconsegnare le deleghe da vicesindaco. In un primo momento era sembrato che la decisione in proposito fosse stata rimandata.

“Oggi nel corso della riunione della maggioranza M5s della città metropolitana”, ha spiegato il presidente del gruppo nella città metropolitana Paolo Ferrara, “sono state chieste le dimissioni di Fabio Fucci da consigliere dell’ente. Dimissioni che sono state escluse dal diretto interessato che, però, riconsegnerà le deleghe attribuitegli. D’accordo con la maggioranza, la sindaca della città metropolitana, Virginia Raggi, ha annunciato la revoca della nomina di Fabio Fucci a vicesindaco della città metropolitana”. Nei giorni scorsi era intervenuto lo stesso Luigi Di Maio, dicendo che Fucci era fuori dal Movimento 5 stelle.