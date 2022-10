Meloni: “Al governo ci metto la faccia, non mi farò imporre nomi non all’altezza”. La Lega: “Salvini pronto a un incarico”- diretta

A Roma l'esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia. La premier in pectore ai suoi: "Nel Pnrr ritardi evidenti e difficili da recuperare". Ma Draghi: "Non è così, altrimenti l'Ue non verserebbe i soldi. Attuazione più rapida del previsto" (leggi). Polemica di Fi per l'esclusione dalla cabina di regia