Piante cadute o pericolanti, ingombri stradali, allagamenti, tetti scoperchiati, grandinate. Il maltempo ha colpito ieri pomeriggio in Piemonte in particolare la provincia di Alessandria, con decine di chiamate ai vigili del fuoco che hanno impegnato cinque squadre negli interventi. Sono al lavoro le ruspe per spalare la grandine dalle strade, completamente ricoperte di bianco