Prima lanciano del cibo in mare per “attirare” i gabbiani, poi si tuffano a bomba sopra i volatili “ferendoli”. È quanto accaduto nel golfo di Napoli. A denunciare il fatto il deputato Francesco Borrelli che sui social attacca: “Ragazzi in barca attirano i volatili col cibo e poi ci si tuffano sopra ferendoli. Per loro un ‘divertimento’ da postare sui social. Non hanno rispetto per la vita e noi non ne abbiamo per loro. Abbiamo denunciato l’episodio”.