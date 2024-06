Il premier Narendra Modi, dopo avere espresso le sue condoglianze in un post su X, ha annunciato un risarcimento di 200 mila rupie, (2.200 euro) alle famiglie di ciascuna vittima, e di 50.000 rupie (555 euro), per i feriti. Tre carrozze passeggeri sono state deragliate e ribaltate su un fianco, mentre una carrozza è stata lanciata in aria, in precario equilibrio su un’altra.