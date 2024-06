Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato allo stadio Olimpico di Roma per la serata conclusiva degli Europei di atletica leggera. Una visita in forma privata, durante la quale il Capo dello Stato ha visto ed esultato per il trionfo degli azzurri nella 4×100. Il capo dello Stato si è congratulato con tutti i medagliati italiani dell’ultima serata.