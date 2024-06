“Se Apple integra OpenAI a livello di iOS – il suo sistema operativo – allora i dispositivi di Apple saranno vietati nelle mie aziende“. Sono le parole di Elon Musk, pubblicate su X, dopo che Apple ha annunciato una partnership con l’azienda di ChatGPT. “Questa è un’inaccettabile violazione di sicurezza“. Non solo. In un successivo post il ceo di Tesla ha aggiunto che “è assurdo che Apple non sia abbastanza intelligente da creare la sua intelligenza artificiale, ma sia in qualche modo in grado di garantire che OpenAI protegga la vostra sicurezza e privacy. Apple non ha idea di cosa accadrà una volta che i dati sono nelle mani di OpenAI”.

It’s patently absurd that Apple isn’t smart enough to make their own AI, yet is somehow capable of ensuring that OpenAI will protect your security & privacy!

Apple has no clue what’s actually going on once they hand your data over to OpenAI. They’re selling you down the river.

— Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024