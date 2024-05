Più forti della pioggia. Dopo le diverse partite sospese a causa delle forti precipitazioni, il Roland Garros riparte nella speranza di ritrovare il sereno. Oggi, giovedì 30 maggio, in campo ben 10 italiani. Dal Campo 2 al 14, passando per Philippe Chatrier il tricolore monopolizza il torneo di Parigi. Arnaldi e Sonego riprenderanno i match interrotti dal maltempo nella giornata di mercoledì: per gli altri, invece, un’occasione per continuare a proseguire il più possibile. Da Darderi a Cobolli, passando per Fognini e Zeppieri. Nella sessione notturna, sul Campo Principale, occhi puntati sul match tra Musetti e Monfils. In campo anche il singolare femminile: l’Italia è rappresentata da Errani, Paolini (le due regine del Foro Italico) e da Cocciaretto. Di seguito il programma completo.

Roland Garros, 10 italiani in campo: il programma di giovedì 30 maggio

Dunque, come anticipato, saranno 10 gli italiani in campo per l’Atp di Parigi: sette saranno impegnati nel singolare maschile e tre nel singolare femminile. Arnaldi e Sonego riprenderanno i loro match sospesi – nel corso del primo set – nella giornata di ieri, mercoledì 29 maggio, a causa della pioggia incessante caduta sulla terra rossa parigina.

Singolare maschile

Muller vs Arnaldi – ore 11 sul Campo 6 (si riparte dal 3-5)

Darderi vs Griekspoor – 2° match dalle 11 sul Campo 2

Sonego vs Zhang – 2° match dalle 11 sul Campo 12 (si riparte dal 3-4)

Fognini vs Paul – 3° match dalle 11 sul Campo 8

Cobolli vs Rune – 3° match dalle 11 sul Campo 14

Zeppieri vs Kokkinakis – 3° match dalle 11 sul Campo 10

Musetti vs Monfils – ore 20.15 sul Philippe Chatrier (Campo principale)

Singolare femminile

Errani vs Navarro – 2° match dalle 11 sul Campo 3

Paolini vs Baptiste – 4° match dalle 11 sul Campo 6

Bucsa vs Cocciaretto – 2° match dalle 11 sul Campo 5