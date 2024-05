Chiuso il weekend spagnolo al Montmeló, la MotoGp si trasferisce in Italia per il gran premio del Mugello. Dopo il successo in Catalogna, Pecco Bagnaia vuole centrare la doppietta personale, con l’obiettivo di mettere ancora più pressione al primo posto occupato da Jorge Martin. L’ultima vittoria ha consentito a Bagnaia di riscavalcare Marc Marquez nella classifica generale, quest’ultimo artefice di una rimonta culminata con il podio (terzo posto). Al Mugello, Enea Bastiani ha l’occasione di superare quota 100 in campionato. La Ducati con due piloti italiani si presenterà nel Gp di casa con livrea e tute azzurre, proprio per celebrare l’Italia.

Gli orari del weekend al Mugello

Venerdì 31 maggio le sessioni di prove libere delle tre categorie, con la MotoGp che chiuderà la giornata alle ore 15, quando i tempi sono già decisivi per l’accesso alla Q2. Sabato 1 giugno giornata di qualifiche e nel pomeriggio la Sprint della MotoGp, sempre alle ore 15. Domenica 2 giugno i gran premi delle tre classi: la MotoGp alle tradizionali ore 14, preceduta dalle gare di Moto3 e Moto2.

Dove Seguire in Tv il Gran Premio

Si potranno seguire tutte le fasi del Gran Premio d’Italia al Mugello attraverso diverse piattaforme. Gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming Now possono seguire in diretta tutte le sessioni e le gare del weekend. Canali di riferimento Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGp, disponibili anche in streaming su SkyGo. Per seguire il weekend di MotoGp in chiaro invece c’è TV8: offrirà la diretta delle qualifiche e della Sprint di MotoGp il sabato e le gare di tutte e tre le classi la domenica. Di seguito il palinsesto completo.

Il programma del weekend (Sky e Now)

Venerdì 31 maggio – DIRETTA

Ore 8.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 13.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 14: Moto2 – prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Sabato 1 giugno – DIRETTA

Ore 8.35: Moto3 – prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche

Ore 12.10: Moto E – Race 1

Ore 12.45: Moto3 – qualifiche

Ore 13.40: Moto2 – qualifiche

Ore 14.55: MotoGP – Sprint

Domenica 2 giugno – DIRETTA

Ore 11: Moto3 – gara

Ore 12.15: Moto2 – gara

Ore 14: MotoGP – gara

Il programma del weekend (TV8)

Sabato 1 giugno– DIRETTA

Ore 10.50: MotoGP – qualifiche

Ore 12.50: Moto3 – qualifiche

Ore 13.45: Moto2 – qualifiche

Ore 15.00: MotoGP – Sprint

Domenica 2 giugno– DIRETTA

Ore 11: Moto3 – gara

Ore 12.15: Moto2 – gara

Ore 14: MotoGP – gara