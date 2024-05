“Uno scemo malridotto“. Così l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto all’attore americano Robert De Niro che, mercoledì scorso, invitato dalla campagna di Joe Biden, lo ha attaccato pesantemente fuori dal tribunale di Manhattan dove si stava discutendo il caso, in cui il tycoon è coinvolto, della pornostar Stormy Daniels. “Non mi sono accorto di quanto fosse piccolo, sia mentalmente che fisicamente, il pazzo ex attore Robert De Niro. È affetto da un incurabile caso di sindrome di follia da Trump, nota alla comunità medica come Tds”, ha scritto l’ex presidente Usa sulla sua piattaforma social, Truth Social Donald Trump.

L’attore aveva paragonato il tycoon a una sorta di clown tollerato in citta. “Se Trump tornasse alla Casa Bianca potrete dire addio a quelle libertà che tutti diamo per scontate. E le elezioni? Dimenticatele. È finita, è fatta. Se ce la fa, posso dirtelo subito, non se ne andrà mai“, aveva detto la star di Hollywood. E sulla colpevolezza o meno dell’ex presidente Usa, De Niro non ha avuto dubbi: “Che sia assolto o qualunque cosa succeda, il fatto è che è colpevole, lo sappiamo tutti”.

Parole, quelle dell’attore statunitense, che non erano però andate giù ai militanti pro-Trump che, fuori dal tribunale, lo avevano pesantemente insultato: “Sei spazzatura, i tuoi film non valgono niente”. “Sei un gangster“, la replica di De Niro a un contestatore.