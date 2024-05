“Se Trump tornasse alla Casa Bianca, potrete dire addio a quelle libertà che tutti diamo per scontate. E le elezioni? Dimenticatele. È finita, è fatta. Se ce la fa, posso dirtelo subito, non se ne andrà mai“. Lo ha detto l’attore Robert De Niro fuori dal tribunale del processo a Trump, dove è stato invitato dalla campagna di Joe Biden. La star di Hollywood ha paragonato il tycoon a una sorta di clown tollerato in città.