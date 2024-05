È iniziato il Roland Garros, il secondo dei tornei del Grande Slam dopo gli Australian Open. A Parigi scenderanno in campo molti italiani. Tra questi il numero 2 al mondo, Jannik Sinner che, dopo il forfait agli Internazionali d’Italia, a Roma, a causa di un problema all’anca, è pronto a dare tutto se stesso sul campo di terra rossa. Ma quando debutterà l’altoatesino? Chi sono i futuri possibili avversari di Sinner? E quali altri italiani scenderanno in campo?

Il cammino di Sinner – A Parigi, il numero 2 al mondo, farà il suo esordio lunedì 27 maggio, alle ore 11, contro lo statunitense Christopher Eubanks, numero 43 al mondo. Se i pronostici dovessero essere confermati, sul suo cammino già al secondo turno l’azzurro potrebbe incontrare il croato Borna Coric (o il francese Richard Gasquet), poi forse il britannico Cameron Norrie. E in caso di vittoria, Sinner potrebbe affrontare poi, agli ottavi di finale, il cileno Nicolas Jarry e, ai quarti, uno tra il polacco Hubert Hurkacz – numero 8 al mondo che agli Internazionali di Roma ha sconfitta Rafael Nadal – e il bulgaro Grigor Dimitrov, decimo nel ranking Atp. In semifinale, invece, potrebbe essere la sfida contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Il programma maschile – Non solo Sinner. Il primo italiano a scendere in campo è stato Lorenzo Sonego che, domenica, ha battuto il francese Hugo Humbert, testa di serie numero 17 del tabellone, tre set a uno (6-4,2-6,6-4,6-3) raggiungendo il secondo turno dove, ad attenderlo, ci sarà il cinese Zhang Zhizhen. Fuori invece Luca Nardi. Sempre lunedì, ma alle 15.30, sempre sul Campo 7, è atteso Lorenzo Musetti che scenderà in campo contro il colombiano Daniel Elahi Galan. Mentre Fabio Fognigni, sul Campo 13, affronterà l’olandese Botic van de Zandschulp. Matteo Arnaldi alle prese con il francese Arthur Fils e Mattia Bellucci contro l’americano Tiafoe. Attesi invece martedì prossimo Flavio Cobolli contro il serbo Hamad Mededovic, e Luciano Darderi che giocherà contro l’australiano Rinky Hijikata.

Il programma femminile – Per quanto riguarda le italiane, è già scesa in campo sulla terra rossa Lucia Bronzetti che ha incassato una sconfitta, per due set a uno (1-6,6-4,7-5) contro la quattro volte campionessa Slam, la giapponese Naomi Osaka. Elisabetta Cocciaretto, invece, giocherà lunedì, alle 16.15, contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Mentre Sara Errani, dopo i match di qualificazione, affronterà al primo turno, martedì prossimo, la serba Anna Karolina Schmiedlova.

Dove vedere il Roland Garros in tv – Le partite dell’Open di Francia di tennis saranno trasmesse, in Italia, in diretta tv sui canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.