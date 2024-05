“Vogliamo ribadire il nostro impegno per la prosperità e il successo della Società. Siamo concentrati a garantire stabilità operativa e finanziaria, che contribuiranno al successo duraturo del Club dentro e fuori dal campo”. Oaktree – il fondo americano nuovo proprietario dell’Inter – inaugura così la nuova era a tinte nerazzurre: un messaggio rivolto ai tifosi del club che garantisce un successo che possa essere il più duraturo possibile dentro e fuori dal campo, nel rispetto della stabilità operativa.

Inizia una nuova era

Steven Zhang e Suning sono il passato: in casa Inter si inizia a programmare il futuro. Tra due settimane si terrà l’assemblea dei soci che eleggerà prima il Cda e, solo successivamente, verrà effettuata la nomina del nuovo presidente. Una cosa è certa: Simone Inzaghi rimarrà al centro di questo progetto. Una continuità confermata anche dall’ormai imminente rinnovo del contratto: “Martedì conoscerò la nuova proprietà che è molto entusiasta, poi assieme a Marotta, Ausilio e Baccin programmeremo il futuro“, queste le parole dell’allenatore al termine dell’ultima sfida di campionato contro il Verona.

Giuseppe Marotta, amministrator delegato dell’Inter, conferma la volontà di proseguire con i nuovi proprietari: “Accogliamo questo nuovo proprietario che ci dà ampie garanzie. Mi sono confrontato coi vertici del fondo e sono molto tranquillo: le idee sono molto chiare, non è una toccata e fuga ma vogliono programmare e dare sostenibilità. Hanno dato fiducia al management e non è poco. Credo che si possa continuare non a sognare ma ad ambire a traguardi importanti“.

La lettera ai tifosi dell’Inter

Terminata la stagione 2023/2024, Oaktree si presenta ai tifosi nerazzurri con un lungo messaggio sul sito ufficiale del club. “A tutti i tifosi Nerazzurri. Oggi segna l’inizio di un nuovo capitolo nella partnership tra Inter e Oaktree. Mentre assumiamo la proprietà del Club, vogliamo ribadire il nostro impegno per la prosperità e il successo della Società. Sin dal 2021, siamo partner e sostenitori dell’Inter; apprezziamo grandemente l’eredità storica e lo spirito incrollabile di giocatori e tifosi. La vostra passione e la vostra fedeltà sono il cuore pulsante e la fonte del successo duraturo dei Nerazzurri”.

Un nuovo rapporto che si fonda sulla stabilità operativa e successi da poter ottenere sul campo. “Siamo orgogliosi che il nostro finanziamento nel corso degli ultimi tre anni abbia contribuito a sostenere i recenti successi del Club. Non vediamo l’ora di collaborare a stretto contatto con l’attuale gruppo dirigente per continuare a costruire sullo slancio della storica seconda stella. Per questo motivo, siamo concentrati a garantire stabilità operativa e finanziaria, che contribuiranno al successo duraturo del Club dentro e fuori dal campo”.