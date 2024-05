Le immagini esclusive dell’arrivo di Alessandro Impagnatiello – maglia bianca, jeans chiaro e scarpe nere – in tribunale a Milano, dove oggi l’ex barman verrà interrogato nell’ambito del processo per l’omicidio della ex fidanzata incinta Giulia Tramontano. “È tranquillo, ha voglia di parlare e spiegare tutto”, ha detto il suo difensore, l’avvocata Giulia Geradini, prima dell’udienza.