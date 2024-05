Leonardo Bonucci ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. L’ex difensore di Juventus e Milan, oggi al Fenerbache,z giocherà la sua ultima partita nel campionato turco contro l’Istanbulspor. A comunicare il ritiro è lo stesso club turco. “Il difensore italiano Leonardo Bonucci, che si è unito alla nostra squadra di calcio durante il periodo di mercato dell’intervallo, concluderà la sua carriera calcistica attiva. Bonucci, che ha incontrato il nostro allenatore Ismail Kartal e i nostri giocatori prima dell’ultimo allenamento (ieri, ndr) presso le nostre strutture del Fenerbahce Can Bartu per la partita contro l’Istanbulsport, è stata consegnata una maglia del Fenerbahce autografata da tutta la squadra”.

???????????????? Leonardo Bonucci leaves Fenerbahçe and he’s set to announce his decision about retirement as soon as he returns in Italy, next week. pic.twitter.com/SZX7FbYzpl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2024

Dopo la sua esperienza calcistica in Italia, Bonucci si era trasferito in Germania all’Union Berlino. Poi nel corso del mercato invernale era approdato in Turchia, al Fenerbahce. Qui il classe 1987 ha collezionato 10 presenze e ora proverà a chiudere la sua carriera con un altro trofeo, quello della Super Lig turca. Infatti, al Fenerbahce occorreranno i tre punti nella partita di questa sera contro l’Istanbulsport e sperare che il Galatasaray perda contro il Konyaspor.

“È stato un piacere per me far parte di questa meravigliosa famiglia“, ha detto Bonucci ai microfoni del club. “Ho cercato di mostrare il mio meglio dentro e fuori dal campo, ma soprattutto domani combatteremo la nostra ultima battaglia. Voglio finire la mia carriera con una coppa e abbiamo la possibilità di diventare campioni. Vi ringrazio tutti”.