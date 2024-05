Aleix Espargaró partirà dalla pole position nel Gran Premio della Catalunya di MotoGp. Lo spagnolo, con la sua Aprilia, ha preceduto la Ducati di Francesco Pecco Bagnaia e la Ktm del sudafricano Brad Binder. “È come una fiaba, sono molto felice“, ha detto l’iberico ai microfoni di Sky. “Il tempo di Pecco, con la prima gomma, è stato incredibile. Nel primo giro ci sono stati tanti errori – continua – invece il secondo giro è stato il migliore. Per fortuna la moto funziona bene, ho avuto un bel passo stamattina”.

Lo spagnolo dell’Aprilia, che venerdì scorso ha annunciato il ritiro a fine stagione, ha fissato il cronometro sull’1’38”190. Secondo il campione del Mondo della Ducati, staccato di soli 31 millesimi. Chiude la prima fila Binder, terzo con la sua Ktm a 144 millesimi. Dalla seconda fila partiranno lo spagnolo Pedro Acosta su Gas Gas, quarto a +0.179, seguito dall’ottimo Fabio Di Giannantonio, quinto con la sua moto del Team VR46 a +0.210. Sesto, invece, il leader del Mondiale, lo spagnolo Jorge Martin su Ducati Pramac, a +0.211, ma vittima di una caduta nel finale.

A chiudere la top ten l’iberico Raul Fernandez su Trackhouse e il connazionale Alex Rins su Yamaha, quindi l’australiano Jack Miller su Ktm e infine Franco Morbidelli sull’altra Ducati Pramac. Fuori dai dieci Enea Bastianini sull’altra Ducati ufficiale e lo spagnolo Maverick Vinales sull’altra Aprilia. E anche Marc Marquez che ha messo insieme solo il 14esimo tempo. Male anche Bezzecchi, sedicesimo. Per Espargaro è la sesta pole position in carriera, mentre per l’Aprilia è l’ottava in top class e la seconda quest’anno. Non solo. È anche la venticinquesima pole consecutiva per una moto italiana. Alle 15, i piloti della MotoGp torneranno in pista alle per la Gara sprint.