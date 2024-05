“Il redditrometro è una marchetta elettorale che il governo ha fatto per continuare a dire a quelli che le tasse non le pagano, che possono continuare a non pagarle”. A dirlo a margine della manifestazione contro l’autonomia a Napoli il segretario della Cgil Maurizio Landini. “L’Italia – ha proseguito – è un Paese che ha 90 miliardi di evasione fiscale, un Paese dove il 90% dell’Irpef lo pagano i lavoratori dipendenti e i pensionati, un Paese che ha bisogno di risorse per fare gli investimenti. Credo – ha concluso Landini – che sia non solo una marchetta elettorale ma è anche un messaggio sbagliato perché un cittadino in Italia deve avere il dovere di pagare in base a quello che ha e a quello che prende. Quando questo non avviene, vuol dire che aumentano le disuguaglianze e le ingiustizie sociali”.