Una persona è morta investita da un mezzo pesante in fase di manovra durante la prima giornata dell’Air Show all’aeroporto dei Parchi di Preturo, frazione a ovest dell’Aquila. Sul posto sono intervenuti tempestivamente l’elisoccorso del 118 e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso e accertare la dinamica dell’incidente. È atteso anche l’arrivo del magistrato di turno per le indagini necessarie. A seguito della tragedia, l’organizzazione ha deciso di annullare l’intera manifestazione aerea, che prevedeva tra l’altro il sorvolo di prova delle Frecce Tricolori alle ore 12.