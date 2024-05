Un video-monologo per dire che l’occupazione della Rai non esiste e attaccare la segretaria del Pd Elly Schlein: Giorgia Meloni riesuma dopo mesi la rubrica social “Gli appunti di Giorgia” e la ribattezza “TeleMeloni“, sbeffeggiando le denunce delle opposizioni e delle associazioni di stampa a proposito delle ingerenze del governo sulla tv pubblica (sfociate il 6 maggio scorso in uno sciopero dei giornalisti). “L’unica TeleMeloni che esiste è questa“, afferma la presidente del Consiglio (video). Le accuse sulla Rai “sono solo fake news di una sinistra che, essendo impegnata a occupare la televisione, pensa che gli altri siano come lei. Ma poiché noi siamo molto, e orgogliosamente, diversi dalla sinistra, abbiamo già smontato questa bufala dati alla mano”, dice. In un altro passaggio del video, poi, si rivolge alla segetaria dem mostrando un post pubblicato su Instagram dall’account del Pd: “Schlein ha detto di recente che in questo anno e mezzo di governo io starei cancellando la libertà delle persone. Quando si muove un’accusa, soprattutto se è un’accusa pesante, si dev’essere nella condizione di argomentarla. Allora vorrei chiedere a Elly Schlein di dire con chiarezza quali siano le libertà che sono state cancellate da questo governo”.

La replica della segretaria dem – La risposta della leader del Nazareno arriva dal corteo di Napoli contro l’autonomia differenziata (video): “Se hai un salario da fame e non puoi pagare l’affitto, non sei pienamente libero, mentre il governo Meloni blocca la proposta sul salario minimo su cui raccogliamo firme in tutta Italia e cancella i fondi per l’affitto da 330 milioni. Se ti ammali di tumore e non riesci a prenotare le visite successive con la sanità pubblica non sei libero, o lo sei se faticosamente trovi cinquecento euro. Io mi preoccupo di quelli che cinquecento euro non provano neanche a cercarli. Queste sono le libertà compresse dalle scelte dissennate del governo”, spiega. “Cancellare il reddito di cittadinanza, che era l’unico strumento di contrasto alla povertà, che potevamo migliorare insieme ma loro hanno smantellato, bloccare il salario minimo, aumentare la precarietà del lavoro con contratti a termine e cancellare il fondo per l’affitto sono misure che vanno nella direzione di limitare la libertà delle cittadine e dei cittadini, la libertà soprattutto di emanciparsi dal bisogno, che è la questione sociale e salariale che il Partito democratico vuole piantare come un grimaldello dentro questa campagna elettorale”, afferma.

Conte: “Cosa c’entra Schlein con le chiusure della pandemia” – Ma la polemica aperta da Meloni, provoca la reazione anche di Giuseppe Conte. La premier ha contestato l’accusa ricevuta da Schlein riguardo le “libertà delle persone cancellate”, definendola “singolare per chi ha votato i provvedimenti per chiudere dentro casa la gente durante la pandemia, provvedimenti sui quali invece noi votammo contro”. Ma all’epoca il capo del governo, come è noto, era l’attuale leader del M5s: “Giorgia pur di sfuggire al confronto con me ora te la prendi con la Schlein per le chiusure in pandemia. Scusa ma Schlein che c’entra? Non ha avuto nessun ruolo. Se vuoi confrontarti su questo ritroviamoci da Mentana o dove vuoi tu che ti spiego tutto. Ma soprattutto ti rinfresco la memoria, visto che ormai sei così assuefatta alle tue menzogne, che le scambi per realtà”, scrive l’ex presidente del consiglio sui social. Postando anche un vecchio tweet di Meloni del 2020: “Guarda cosa dicevi nel marzo 2020, quando volevi chiudere tutto! Poi hai iniziato una girandola di apri e chiudi, una farsa davvero poco seria e irresponsabile. Ricordi?”.