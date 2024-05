“Eccomi qui in una nuova puntata degli Appunti di Giorgia che però ho deciso di ribattezzare TeleMeloni. Perché l’unica TeleMeloni che esista è questa“. Nuova puntata della serie di monologhi social chiamati Gli appunti di Giorgia, che la premier Meloni pubblica sui propri profili fin dal suo insediamento e che usa per esporre (senza contraddittorio) i provvedimenti del governo e attaccare le opposizioni. In questo caso respinge al mittente le accuse di aver messo il bavaglio alla tv pubblica e ironizza su quel TeleMeloni che l’opposizione le rinfaccia ogni giorno. “Sono solo fake news di una sinistra che, essendo impegnata a occupare la televisione, pensa che gli altri siano come lei. Ma poiché noi siamo molto, e orgogliosamente, diversi dalla sinistra, abbiamo già smontato questa bufala dati alla mano”.