Su Instagram si fa chiamare “Dedelate“, è un giovanissimo climber e ha deciso di scalare il Duomo di Milano, arrivando fino alla Madonnina. E poi, ad impresa fatta, ha deciso di scattarsi un selfie e postare tutto sui social. Le immagini sono state pubblicate giovedì scorso e sono state portate all’attenzione delle forze dell’ordine.

In un carosello Instagram, Dedelate ha pubblicato una foto e un video dove si mostrano le fasi salienti della scalata. Il ragazzo prima appare in maglietta e poi a torso nudo, ma tracce di maltempo – che si è abbattuto su Milano nei giorni scorsi – non ce ne sono. Questo lascia pensare che il fatto non sia avvenuto recentemente. Non solo. Il giovane climber accompagna il post con una scritta in inglese che si può tradurre con “questa ragazza voleva tenersi la mia maglietta“. Mentre, ai fan, poco dopo, chiede sulle stories di condividere la scalata: “Non vi ho mai chiesto niente ma oggi vi chiedo un repost“.

Non è la prima volta che Dedelate compie imprese di questo genere. Nel suo profilo Instagram conta circa 32mila followers e, se si scrolla tra i suoi post, ci sono pubblicate altre scalate: sul Castello Sforzesco, alla Galleria Vittorio Emanuele II e alla Stazione Centrale.