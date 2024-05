Un possibile sovraccarico provocato dall’affollamento sulla terrazza. È questa la prima ipotesi alla quale i tecnici dei vigili del fuoco stanno lavorando cercando di ricostruire le cause del crollo del Medusa Beach Club di Palma di Maiorca, in cui hanno perso la vita 4 persone e altre 16 sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto intorno alle 20:30 del 23 maggio.

Localizzato al primo piano, al civico 36 di Calle Cartago, per il peso eccessivo – fa sapere il responsabile dei vigili del fuoco di Palma di Maiorca Eder Garcia – la terrazza è crollata da circa quattro metri di altezza sul solaio sottostante che, a sua volta, è ceduto, sprofondando nel piano interrato dove era localizzato il ristorante. Lì, al piano sottostante, sono state trovate gran parte delle vittime del crollo, soprattutto turisti internazionali, sette delle quali in condizioni molto gravi e nove in condizioni critiche, secondo l’ultimo bilancio non definitivo dei servizi di emergenza. “Stavo uscendo dal locale ed è crollato tutto molto velocemente. C’era gente che mangiava e gente e che ballava al piano di sopra”, ha raccontato Raúl Pursnami, proprietario di un negozio di moda accanto al bar-ristorante. Il locale si trova nella zona Playa de Palma, polo frequentato soprattutto da turisti tedeschi.

“Seguo con attenzione da vicino le conseguenze del terribile crollo nella zona Playa di Palma – ha scritto, ieri sera, su X il premier spagnolo Pedro Sanchez -. Ho appena parlato alla presidente delle Baleari Marga Prohens e al sindaco di Palma Jaime Martinez ai quali ho comunicato la disponibilità del governo spagnolo a collaborare con tutti i mezzi e uomini necessari” per soccorrere le persone coinvolte. Nello stesso messaggio, Sanchez ha trasmesso anche “le condoglianze ai familiari delle vittime” e il suo “appoggio ai servizi di emergenza”, impegnati nei soccorsi. Stessa “preoccupazione per l’accaduto”, “condoglianze ai familiari delle vittime” e “appoggio ai servizi di emergenza” sono stati trasmessi, in un post su X, anche dal leader del Partito Popular, Alberto Nunez Feijoo.