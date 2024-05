Sta facendo il giro del web il video di un rider preso a calci da un gruppo di ragazzini nei giorni scorsi a Brescia, nella zona della centralissima piazza Vittoria, da tempo al centro delle polemiche per episodi violenti che vedono protagoniste baby gang. Nel video si vede che un rider viene scaraventato violentemente a terra e preso a calci sotto gli occhi di un collega. Le immagini sono state rilanciate anche dal vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, che ha commentato su Instagram: “Vigliacchi senza vergogna. Qui, oltre alle pene più dure per le baby-gang, come previsto dalla legge voluta dalla Lega, servirebbe una bella lezione da parte di mamme e papà. Ma dove sono i genitori di questi teppisti?”. Stando a quanto ricostruito, il video non sarebbe recente. Un episodio avvenuto tempo fa e che è stato rilanciato nelle scorse ore. Nel video si vede un gruppo di ragazzini che spintona, prende a calci e butta a terra un rider.