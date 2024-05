“Non mi sono candidato alle Europee perché non faccio parte di nessuna forza politica: quando lasciai il Movimento anni fa non mi sono iscritto da nessuna parte. Andrò a votare, senz’altro”, così Alessandro Di Battista ai microfoni di Vista.

Parlando poi della situazione a Gaza, l’ex del Movimento 5 stelle ha detto: “Adesso abbiamo creato un’associazione culturale che si chiama ‘Schierarsi’ e stiamo per finire la raccolta firme per il riconoscimento dello Stato di Palestina dato che Spagna, Norvegia e Irlanda hanno dichiarato oggi che riconosceranno a brevissimo lo Stato di Palestina”. Di Battista ha anche attaccato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “Vedo che va in Tv a dire ‘Due popoli, due Stati’, lo slogan che gli hanno scritto, poi fa astenere l’Italia all’Onu sull’entrata della Palestina come membro delle Nazioni Unite. Una vergogna”.