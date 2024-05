Nel giorno della nuova udienza del processo sul sequestro, le torture e l’omicidio di Giulio Regeni, anche la segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha partecipato insieme al dem Gianni Cuperlo, a studenti, giornalisti e attivisti, al sit-in fuori dal tribunale di piazzale Clodio a Roma, al fianco dei genitori di Giulio – Paola e Claudio Regeni – e alla legale della famiglia, Alessandra Ballerini.

Al processo, che si celebra a Roma, per l’omicidio di Giulio Regeni sono imputati quattro 007 egiziani, Usham Helmi, il generale Sabir Tariq e i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Sono accusati del reato di sequestro di persona pluriaggravato, mentre al solo Sharif sono contestati anche i reati di concorso in lesioni personali aggravate e di concorso in omicidio aggravato.