Torna “Farwest”, il programma di Salvo Sottile in onda lunedì 20 maggio alle 21.20 su Rai 3. In primo piano un’inchiesta sull’emergenza silenziosa che colpisce la sanità: la mancanza di medici di base e la crisi della medicina territoriale. A seguire, sull’onda dello scandalo che ha travolto la Regione Liguria, un’indagine sui presunti rapporti tra politica e criminalità organizzata.

A Genova sembra essere scoppiata una nuova “Tangentopoli” che sta facendo tremare partiti e imprenditori, sta indignando i cittadini onesti e scoperchiando un sistema di potere che avrebbe garantito affari e favoritismi scendendo a patti anche con la criminalità organizzata. In attesa dell’interrogatorio del Presidente della Regione, Giovanni Toti, il quadro che starebbe emergendo getta molte ombre sulle amministrazioni attuali, ma anche su quelle passate, tradendo un malcostume corruttivo di lunga data, che ha origine principalmente in un luogo preciso, il rione Certosa del quartiere Rivarolo, quello del ponte Morandi, chiamato da molti “la piccola Riesi”, come la cittadina in provincia di Caltanisetta. È in questo quartiere che cerchiamo di documentare i rapporti opachi e le commistioni tra politici, di destra e di sinistra, e rappresentanti della comunità riesina. A cui appartengono alcuni dei principali attori dell’indagine della procura.

Ecco la clip in anteprima.