“Asia ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri. Sergio Mattarella“. Il Presidente della Repubblica, con il profilo Instagram ufficiale del Quirinale, manda così il suo abbraccio virtuale alla 14enne del Salernitano diventata bersaglio degli hater. Asia è affetta da un tumore e costretta a cure continue e a passare gran parte del suo tempo in ospedale. Naturalmente – come tutti i suoi coetanei – utilizza tanto i sui social, dove racconta anche della sua malattia. Ma contro di lei, incredibilmente, si scagliano anche altri utenti con insulti e critiche.

Lo ha raccontato la mamma Rossana a Ondanews, decidendo di rendere pubblici alcuni dei commenti più cattivi. Asia però “non si lascia sopraffare e risponde a tono ma la cattiveria degli insulti la ferisce, inevitabilmente”, scrive sui social l’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli. Proprio nella pagina dell’ospedale è stato pubblicato un video nel quale la ragazza suona il pianoforte e a commento di questo video sono arrivati il saluto e l’incoraggiamento di Mattarella che ha voluto far sentire così la sua vicinanza.

I commenti contro Asia sono stati postati anche dal Santobono Pausilipon: “Asia è forte quando affronta la malattia e le cure che ne conseguono e che sono così pesanti da essere insopportabili. Ma Asia – si legge nel post – è ancora più forte quando, nel tentativo di metabolizzare quello che le sta capitando, come tantissimi suoi coetanei, affida il suo sfogo ai social. Comincia a raccontare della sua malattia sperando ed aspettandosi solidarietà e parole di conforto. E invece, incredibilmente, riceve offese ed insulti talmente gravi da lasciare tutti noi senza parole, ma non Asia, lei le parole le ha e le usa con il garbo e tutta la forza dei suoi 14 anni“. Ma quelle frasi feriscono “lei, la sua famiglia ed anche un po’ noi che ancora fatichiamo a credere a tanta cattiveria. Ed ecco la ragione di questo post, invitare tutti, adulti e bambini, a riflettere sull’incredibile peso che possono avere le parole. Le parole sono potentissime: hanno il potere di strapparci un sorriso così come una lacrima”. “Asia – conclude il post dell’ospedale – non ha scelto di essere malata, ma voi una scelta la avete: scegliete di “RESTARE UMANI” ed aiutateci a costruire un mondo migliore di questo”.