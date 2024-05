“Chico è rientrato dopo un quarto di secolo e quindi per noi questo è un giorno di gioia, di soddisfazione, per la famiglia, per gli amici storici, per tutti quelli che si sono attivati perché questo obiettivo fosse raggiunto. Oggi possiamo dire di non avere fatto tutto invano, anche se tante volte abbiamo perso le speranze e sembrava che questo obiettivo non si potesse mai raggiungere. L’accordo era difficile, gli Stati Uniti raramente concedono queste cose, e quindi grazie a questo intervento del governo siamo riusciti a ottenere quello che per tanti anni abbiamo inseguito ma che non siamo mai riusciti a raggiungere malgrado la buona volontà di tutti. Oggi è un giorno di festa per Chico, e il suo esempio di resistenza, di tenacia ci ha stimolati a tenere alta l’attenzione su di lui e a far sì che un giorno potesse rimettere piede nel suo Paese, tra la sua gente”. Lo ha detto Gianni Forti, zio di Chico, rientrato in Italia.