È stata stabilizzata e si trova fuori pericolo la bambina di 2 anni e mezzo azzannata da un pitbull mentre giocava con la sorellina gemella in un appartamento di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. La piccola, per cui si era pensato al trasferimento in elisoccorso a Bergamo, si trova attualmente all’ospedale Niguarda.

Coinvolta nel caso anche la zia della bambina, che nel tentativo di sottrarre le nipotine dall’aggressione del cane ha riportato ferite profonde. Dopo averlo affrontato, la ragazza, 25enne di origine sudamericana, ha chiuso le nipotine in una stanza e si è rifugiata in balcone. A causa delle lesioni è stata trasferita anche lei al Niguarda, in codice giallo.

La sorellina gemella è illesa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Sesto San Giovanni e l’Ats. Il pitbull si trova adesso rinchiuso in un canile in attesa delle decisioni delle autorità competenti. Solo poche settimane fa si era verificato un caso simile, in cui un bambino di 15 mesi era stato assalito e ucciso da due molossi di una amica della madre del piccolo.