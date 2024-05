Si prospetta un’udienza animata giovedì al tribunale di Milano, dove sarà in discussone la causa inoltrata da dipendenti di Windtre contro l’azienda. Si tratta di 226 lavoratori disabili di Sicilia e Campania, di cui cinquanta si sono recati nel capoluogo lombardo in rappresentanza di tutti, per presenziare al dibattimento. Per 17 anni hanno lavorato nei call center della cooperativa Consorzio Sintesi, a cui si affidava il gruppo telefonico. Ora sono in cassa integrazione straordinaria, dopo che l’azienda telefonica ha comunicato l’intenzione di stipulare una nuova convenzione con un’altra cooperativa, venendo così meno alla convenzione preesistente secondo cui, in caso di mancata proroga o rinnovo del contratto di appalto con il Consorzio Sintesi, Wind Tre si impegnava ad assumere direttamente i disabili.

L’art. 14 del dlgs 276/2003 consente infatti alle aziende di adempiere alle coperture delle quote d’obbligo ai sensi della legge n° 68/99 attraverso accordi con le cooperative, che di fatto assumono i lavoratori disabili per conto della grande azienda, I lavoratori si sono quindi rivolti al tribunale di Milano (sede dell’azienda) per chiedere che venga riconosciuto tale loro diritto di assunzione. La Regione Sicilia, in vari incontri con l’azienda aveva richiesto l’applicazione della convenzione, quindi riportata e sottoscritta da Windtre, finanche con una specifica clausola riportata nel contratto di appalto, rifiutando pertanto la richiesta di nuova convenzione proposta da Windtre con un’altra cooperativa.

Il motivo per cui i lavoratori coinvolti hanno rifiutato il passaggio alla nuova cooperativa è molto semplice: perderebbero il diritto all’assunzione diretta in Wind Tre, perdendo così anche l’opportunità di vedersi applicato il contratto collettivo delle Telecomunicazioni con diritti retributivi superiori. I lavoratori disabili si chiedono a questo punto, in virtù del mancato rispetto degli obblighi sottoscritti, se Windtre risulti, tra l’altro, inadempiente agli obblighi della normativa sul collocamento obbligatorio, andando così incontro alle potenziali sanzioni pecuniarie ed amministrative come ad esempio l’esclusione dalla partecipazione a bandi pubblici. “Ci troviamo di fronte ad una grande ingiustizia che riguarda la parte più fragile dei lavoratori, in un territorio difficile come quello del meridione che ha problemi endemici di occupazione. I lavoratori disabili, pertanto, si affidano alla magistratura per far valere i propri diritti“, afferman i lavoratori che hanno intentato la causa.