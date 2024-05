Si è tenuto venerdì 10 maggio a Roma, presso gli spazi di Esperienza Europa intitolati a David Sassoli, l’evento dal titolo “La tutela degli animali alla luce delle prossime elezioni europee” che abbiamo organizzato come Essere Animali per promuovere la campagna Vote for Animals.

All’evento, moderato dalla direttrice di Kodami Diana Letizia, hanno preso parte tutte le associazioni promotrici della campagna: Salvatore Borghese di YouTrend, lo chef e scrittore Lorenzo Biagiarelli, nonché 18 candidati e candidate alle elezioni europee che hanno espresso il loro sostegno al manifesto in 10 punti di Vote for Animals.

In particolare i candidati e le candidate si sono confrontati con associazioni, media e società civile sull’importanza dei diritti animali e della sostenibilità ambientale e alimentare per i prossimi 5 anni di lavoro presso le istituzioni europee.

Ma i candidati e le candidate che hanno aderito al manifesto sono molti di più: al momento 55, ma il numero è in costante crescita e comprende candidati alla lista del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico, di Alleanza Verdi e Sinistra, di Azione, Stati Uniti d’Europa, Forza Italia e Lega. In particolare, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e +Europa.

Secondo un sondaggio di cui abbiamo già parlato in questo blog, l’85% di chi vive in Italia chiede maggiori tutele per tutti gli animali, inclusi quelli negli allevamenti, e gli italiani e le italiane ad avere a cuore la salvaguardia degli animali sono una maggioranza schiacciante all’interno di tutti i segmenti demografici (uomini e donne, giovani e anziani, elettori di destra, di centro e di sinistra).

È stato un evento molto importante e partecipato, che dimostra quanto sia fondamentale il tema degli animali per le elezioni, un tema che si intreccia strettamente con il Green Deal e con la necessità di una transizione ecologica anche in agricoltura. Per la prima volta si sono potuti confrontare esponenti di vari partiti, candidati e candidate di tutte le circoscrizioni, a dimostrazione che per gli elettori che hanno a cuore gli animali c’è ampia scelta a seconda delle proprie preferenze politiche.

Le elezioni europee sono un momento fondamentale per poter esprimere la nostra richiesta di maggiori tutele per gli animali e il voto è lo strumento più forte che abbiamo. Scopri di più.

Nello specifico all’evento di Vote for Animals a Roma sono intervenuti: Paola Bernasconi (Centro) Verdi – AVS, Paolo Bernini (Nord Est) Movimento 5 Stelle, Luca Boccoli (Centro) Verdi – AVS, Cinzia Bonfrisco (Centro) Lega, Francesco Emilio Borrelli (Sud) Verdi – AVS, Eleonora Evi (Nord Ovest) Partito democratico, Alfonso Maria Gallo (Sud) Più Europa, Martina Pluda (Nord Est) Movimento 5 Stelle, Manuela Zambrano (Sud) Più Europa, Andrea Zanoni (Nord Est) Partito Democratico, Annalisa Corrado (Nord Est) Partito Democratico, Maria Angela Danzì (Nord Ovest) Movimento 5 Stelle, Cristina Guarda (Nord Est) Verdi – AVS, Barbara Masini (Centro) Azione, Benedetta Scuderi (Nord Ovest) Verdi, Dario Tamburrano (Centro) Movimento 5 Stelle, Massimiliano Smeriglio (Centro) Verdi – AVS, Brando Benifei (Nord Ovest) Partito Democratico.

Photo credits: @flaviewproduction