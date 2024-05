“Prestiamo attenzione anche agli avvenimenti dell’attualità. Non vorremo che un tentativo di soffocare la libera espressione di pensiero, come avviene in alcune università, possa essere una scintilla che genera episodi drammatici. Noi vigliamo, anche se oggi il pericolo non appare vicino, ma occorre vigilare in questa direzione”. Queste le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa nel corso del suo intervento alla commemorazione delle vittime del terrorismo.