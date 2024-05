“Ci troviamo con un governo che non tollera il dissenso, che non comprende che gli organi di informazione in generale devono essere autonomi, indipendenti e devono essere liberi di esprimere il loro pensiero in raccordo al nostro principio costituzionale. Questo vale anche per gli studenti che manifestano per strada e a maggior ragione deve valere per il servizio pubblico”. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte, durante un punto stampa a Cusano Milanino.