Un anno di reclusione e 9 mila euro di risarcimento. È quanto è stato stabilito dal Tribunale di Brescia che ha condannato il professore di scuola superiore che, nel 2021, colpì con una mazza da baseball due studenti. L’aggressione era avvenuta fuori scuola, in orario serale e l’insegnante, Alberto Poli, di 59 anni, reagì in modo violento nei confronti di due ragazzini di 14 e 15 anni.

I giovani avevano lanciato dei petardi nel giardino della sua abitazione e Poli, vedendoli, ha preso la mazza, è sceso in strada e li ha pestati. Docente di un istituto professionale della provincia Bresciana, il 59enne era già stato sospeso da scuola e, per l’aggressione era stato rinviato a giudizio con l’accusa di lesioni aggravate. Una delle due vittime, la più grave, era stato portato in ospedale: 27 punti di sutura alla testa, una settimana in ospedale e una prognosi di oltre 40 giorni. “Sono stati inferti 23 colpi alla testa“, avevano riferito i medici del pronto soccorso che avevano preso in cura il minore. A causa delle ferite il giovane ha dovuto smettere di giocare a calcio.