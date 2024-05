Stretta del Vaticano per “discernere su apparizioni ed altri fenomeni soprannaturali“. È quanto riportato dall’agenzia Ansa, secondo cui sono in arrivo nuove norme da parte del Dicastero per la Dottrina della fede, conosciuto prima come Santa Inquisizione e poi Sant’Uffizio, ora guidato dal cardinale argentino Victor Manuel Fernandez. Le regole saranno presentate venerdì 17 maggio dallo stesso Fernandez, un teologo fedelissimo di Papa Francesco, e da monsignor Armando Matteo, segretario del Dicastero.

In particolare si tratta di fare ulteriore chiarezza su apparizioni e fenomeni soprannaturali, inasprendo i criteri di vaglio, di analisi ed eventuale accettazione o respingimento dei casi segnalati. Con le nuove regole, dunque, la Santa Sede mira a mettere in guardia i fedeli che rimangono coinvolti in casi più o meno misteriosi, in grado di fare breccia nel loro credo, e vorrebbero che fossero definiti soprannaturali.

Sono tanti gli episodi di questo tipo, come quello risalente al 1995 della Madonnina di Civitavecchia che lacrimava. Un evento a cui è mai stato dato un riconoscimento ufficiale, come scrive Il Sole 24 Ore. L’ultimo, decisamente più attuale, è quello delle presunte apparizioni della Madonna a Trevignano Romano: un caso su cui si è già pronunciato il vescovo di Civita Castellana Marco Salvi parlando di “falsità, spergiuri, testimonianze non concordanti” e anche la veggente Gisella Cardia.