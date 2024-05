È stata cancellata la presentazione del libro “Il mondo al contrario” del generale Roberto Vannacci. Troppe le offese ricevute per l’evento che avrebbe dovuto tenersi a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi, il 14 maggio. Lo ha comunicato l’organizzatore dell’incontro Raffaele Missere, secondo cui gli insulti arriverebbero da “ambienti abituati ad imporre la loro cultura e figli di una storia che andrebbe cancellata in un contesto di democrazia”.

“Hanno cominciato ad infangare sia l’autore dei libri, sia chi aveva organizzato l’evento utilizzando l’appropriarsi di titoli e cariche che non hanno per spandere il fango”, ha spiegato ancora Missere, facendo riferimento anche a Vannacci, candidato alle prossime elezioni Europee con la Lega. Poi ha aggiunto che “questi poco illustri personaggi, hanno influenzato decisioni di chi ci doveva ospitare e di chi, per il tramite del loro rappresentante locale aveva sponsorizzato l’evento”. Missere ha poi annunciato provvedimenti contro le offese: “Valuteremo tutti i messaggi dei critici e sottoporremo gli stessi alle Autorità competenti come è nostro dovere”.